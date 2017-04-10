Sivas'a 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu

HAKİMLER ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla Sivas'ta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.



Daha önce 2 Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Sivas'ta HSYK'nın almış olduğu kararla terör ve FETÖ/PDY davalarına bakmak üzere 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Terör suçlarına bakan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosya yükünün fazlalığı nedeni ile 3'üncü mahkemenin kurulduğu öğrenildi. Dosya sayısı eşitlenene kadar 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların bir kısmı yeni mahkemeye aktarılacak. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 24 Nisan'dan itibaren çalışmalarına başlayacağı açıklandı. - Sivas