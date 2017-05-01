Sivas 1 Mayıs'ı 300 Kişi Kutladı, 540 Polis Görev Aldı

1 Mayıs'ı 300 kişi kutladı, 540 polis görev aldı



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SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinliğe katılanların büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluştururken, kutlamalarda 540 polis görev aldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına CHP, EMEK Gençliği, Halkevleri ve KESK'e bağlı sendikalar ile çeşitli gençlik kuruluşları katıldı. Gruplar, Ethembey Parkı önünde toplanarak polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında aramadan geçtikten sonra trafiğe kapatılan Mevlana Caddesi üzerinden kutlamaların yapıldığı alana kadar yürüdü. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Mevlana Meydanı'nda yaklaşık 300 kişinin katıldığı kutlama programında, 540 polis görev yaptı. Katılımcıların çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kutlamalarda, çeşitli sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı. 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Akyol, 1 Mayıs'ın dünyanın dört bir yanında görkemli bir şekilde varlığını gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de ise 1 Mayıs'lar iktidarların getirdiği yasaklar altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır" dedi. CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ise, "Taşeronların acımasızca sömürüldüğü, Kanun Hükmündeki Kararnameler ile her gün birilerinin hak gasbına uğrayıp hapishanelere atıldığı, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi olduğumuz bir dönemde maalesef bayramı bayram tadında kutlayamıyoruz. Bugün bayram sevincini yaşayamıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.