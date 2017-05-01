Siteler Mobilyacılarının Kauçuk Sıkıntısı

3 ay önce alman Basf fabrikasının yanması bahane edilerek, getirilen zamların arkası kesilmiyor.

Türkiye maalesef hammadde de hala dışa bağımlı bir ülke. Özellikle 3. Sınıf kalitede petrolden bile elde edilebilen kimyasal ürünler konusunda hala aşama kaydedebilmiş değiliz. Bir ara Sanayi Bakanlığı Urfa ile Batman arasında bölgeye Petro Kimya Tesisleri kurulacağının müjdesini vermişti bir an önce hayata geçirilmesi ülkemiz açısından hayati önem taşıyor.

Neden mi önemli ?

Çünkü Petrokimya Sanayi, petrol rafineri ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara mallar üreten bir sanayi dalıdır. Ambalaj elektronik otomotiv inşaat tekstil ve tarım gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür.

Özellikle mobilya sektöründe çokça kullanılan kauçuğun hammaddesi olan poliüretanın sanayisidir. Fakat bu kadar büyük önem taşıyan bir sanayi dalı ülkemizde maalesef ihmal edilmiş veya edilmesi sağlanmıştır. Bir zamanlar bu sektöre yatırım yapmak için çalışmalara başlayan Merhum Özdemir Sabancı'nın öldürülmesi bile bu konuda Türkiye'nin önünü tıkamaya çalışan dış güçlerin var olduğunu düşündürmektedir.

Sadece kauçuk Dünyada 400 milyar dolar ihracatı aşan bir sektör. Hammadenin %50 sini çinli PolYol firması elinde bulunduruyor, %40'ı TTİA firmasında %10 'u ise Nijeryalı Amni İnternational firmasında. %90 Hammadde, %10 İşçilik ile piyasaya sürülen bu hammadde üzerinde işlem yapıp kauçuk ve poliüretan olarak piyasaya süren Alman Bayer fabrikasında 70 bin, Basf Fabrikasında 58 bin kişi istihdam ediliyor. Üretim yapan diğer ülkeler sırası ile Almanya, Hollanda, Amerika. Macaristan'da ise Çinliler üretim yapıyor, Ukrayna, Rusya kendi iç piyasa ihtiyacını karşılayacak kadar üretim hattına sahip. Peki bu kadar üretim merkezi varken neden kauçuğa %100 üzerinde zam geldi ve gelmeye devam ediyor? Çin şu an dünya piyasasından hammadde topluyor, fiyatı 3 euro olan hammaddeyi alıp 6 euro seviyesinde satıyor. Çin piyasaya hakim olma çabalarına devam eder, hammadde üretimi yapan birkaç ülke Çin'e çanak tutar ve biz Petro kimya sanayinde hala bir adım atmazsak, plastik, naylon, boya, kauçuk, gibi sanayimizin demirbaşı olan ürünlerde anormal yükselmeler devam edecek. Yani petrokimya sanayinde de 3. Havaalanı gibi istemeyenler çok, orada da aynı havaalanında olduğu gibi bir çıkar savaşı var.

Savaş döverek değil, çalışarak kazanılır. Sanayi olmadan üretim olmadan hammadde olmadan gelişmemiz mümkün değil. Çalışacağız Üreteceğiz Kazanacağız.



