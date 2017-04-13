Sit Alanında Kazı Yapanlar Suçüstü Yakalandı

ESKİŞEHİR'in Han İlçesi'nde SİT alanında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Han İlçesi Erten Mahallesi Akçatepe mevkiindeki SİT alanında kaçak kazı yapan U.Y. (42), O.H.Ş. (36), D.G. (24) ve Ş.İ.'yi (19) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheliye ait olan 1 jeneratör, 1 matkap, 1 merdiven, 2 taşlama makinesi, 1 taş kesme makinesi ile 1 otomobile el konuldu. Şüphelilerin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceklerini belirtildi.



- Eskişehir