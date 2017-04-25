Sistematik Yalan İfadeler Şehit Ailelerimizin Acısını Katbekat Arttırıyor"

DURMUŞ GENÇ - LEVENT KİŞİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanıkların suikast girişimi davasını uzatma ve Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) darbeden aklama stratejisi izlediklerini belirterek, "kontrollü darbe" iddiaları çerçevesinde sorular sorup, suçu birilerinin üzerine yıkmaya çalıştıklarını söyledi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 5 tanık dinlendi.



Duruşmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, artık delillerin tartışılması aşamasına gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Sanıkların savunmada izledikleri stratejiyi tanıklara soru sorma aşamasında da takip ettiklerini görüyoruz. Sanıklar bu davada başlangıçtan itibaren usul açısından özellikle bir şeyi gözetiyorlar, davayı mümkün olduğunca uzatabilmek. Esas açısından da ilk aşamada FETÖ'yü darbeden aklamaya çalışıyorlar. İkinci aşamada ise darbeyi birilerinin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Bu da kamuoyundaki tartışmalar bağlamında ifade etmek gerekirse, 'kontrollü darbe' iddiaları."



Son duruşmada bu çerçevede özellikle bir kısım sanıklar tarafından sorular sorulduğuna dikkati çeken Aydın, tanıklara sorulacak hususların davanın konusuyla ve sanıklara isnat edilen eylemlerle ilişkili olması gerektiğini kaydetti.



"Sanıkların yönelttiği sorular maksatlı"



Sanıkların sorularına bakıldığında kendilerine isnat edilen eylemlerden ziyade, konuyu başka taraflara çekmeye yöneldiklerinin görüldüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi:



"Sanıkların özellikle Türkiye'de bir kısım siyasilerin dillendirdiği ve tamamen maddi gerçeği örtmeye yönelik olarak ileri sürülen 'kontrollü darbe' iddiaları çerçevesinde sorular sorduklarını gördük. Soruların tekraren birçok sanık tarafından sorulduğunu, ilgisiz soruların yöneltildiğini ve bu şekilde hem davanın esasını unutturmak, sanıklara yöneltilen eylemleri unutturmak hem de bu suretle davayı uzatmaya yönelik çabalar içinde olduklarını gün içinde müşahede ettik."



"Yalan ifadeleri dinlemek zorunda kalmak, şehit yakınları için daha da zor"



Aydın, müdahil vekilleri olarak baştan itibaren sanıkları dinlediklerini ve bir vekil olarak bile sanıkları bu şekilde dinlemenin, sistematik yalanlarına tahammül etmenin kendileri için zor olduğunu dile getirdi.



Bu durumun davayı takip eden şehit yakınları için daha da zor olduğunu belirten Aydın, "Şehit yakınlarının acıları çok taze, çok büyük, çok ağır. Sanıkların eylemlerinin sabit olmasına rağmen inkara yönelik savunmaları veya konuyu saptırmaya yönelik söylemleri, şehit ailelerimizin acısını katbekat arttırıyor." diye konuştu.