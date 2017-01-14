Şişli Hamidiye Etfal Hastanesindeki Yangın

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangından hastaların etkilenmediği bildirildi.



Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 11.20 sıralarında hastanenin Çocuk Yoğun Bakım ile Yenidoğan Yoğun Bakım üniteleri arasındaki USP-Bilgisayar destek ünitesinin bulunduğu odada usb cihazlarından kaynaklanan duman ve koku oluştuğu belirtildi.



Açıklamada, duman ve kokunun kapıdan dışarı sızması üzerine Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 10 çocuğun tedbir amacıyla hızlı bir şekilde koridorun diğer ucundan tahliye edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Hastalarımızda yangından ve dumandan herhangi bir etkilenme olmamıştır. Cihazlarda da herhangi bir etkilenme yoktur. Hastalarımız, sağlık personeli eşliğinde hızlıca binadan tahliye edilmiş ve çevre hastanelere nakilleri yapılmıştır. İtfaiyenin müdahalesiyle olay USP odasının dışında herhangi bir etki olmadan kontrol altına alınmış ve tamamen söndürülmüştür."