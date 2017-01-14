IHAAW121003-ASA/14-01-2017



- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada duman tahliyesi işleminin devam ettiği öğrenildi. 14.01.2017 12: 10: 03 TSI

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