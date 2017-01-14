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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde...

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde...

IHAAW121003-ASA/14-01-2017 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde...

IHAAW121003-ASA/14-01-2017

- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada duman tahliyesi işleminin devam ettiği öğrenildi. 14.01.2017 12: 10: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL

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