IHAAW121003-ASA/14-01-2017
- Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada duman tahliyesi işleminin devam ettiği öğrenildi. 14.01.2017 12: 10: 03 TSI
NNNN - İSTANBUL
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde...
IHAAW121003-ASA/14-01-2017 - Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğam Hastalıkları ve Doğum Acil Bölümünde jeneratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
IHAAW121003-ASA/14-01-2017
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