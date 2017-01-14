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Şişli Etfal'de Yangın (1)

Şişli Etfal'de Yangın (1)

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı.

Şişli Etfal'de Yangın (1)



Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaların tahliyesi

-İtfaiyenin çalışması

-Bina önünde bekleyen hastalar

DHA FEED - İstanbul

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