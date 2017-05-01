Şişli'den Taksim'e Yürümek İsteyen Gruba Müdahale

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale



İSTANBUL - Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi'nde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Taksim'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, grubu önce uyardı. Ancak yürüyüşte ısrar eden göstericiler polisin uyarılarına aldırmadı. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere boyalı mermilerle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasında, uzun süre kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasında kovalamaca sürüyor.