Şişli'de Hrant Dink Anması Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, suikastın 10'uncu yıldönümü anması nedeniyle Şişli Osmanbey'de bazı cadde ve sokaklar polis tarafından bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Bölgede kuş uçurtmayan polis, uzun namlulu silah ve TOMA'larla yoğun güvenlik önlemi aldı.



Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10'uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Halaskargazi Caddesi'nin bir bölümü ve binaya çıkan sokaklar polis tarafından bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Sokak başlarında ve caddede uzun namlulu silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın TOMA'larda, bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan gazete binasına "Özlüyoruz Ahparig" yazılı dev bir Dink posterinin asıldığı görüldü. Anmanın saat 14.30'da başlayacağı öğrenildi.

Önlemler kapsamında bomba imha ekipleri, K-9 köpekleriyle bölgede bomba araması yaptı. Yapılan aramada ekipler cadde üzerindeki dükkanları köpeklerle tek tek aradı. Öte yandan yoğun güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye özel hareket polisleri de konuşlandırıldı. Bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. - İSTANBUL









