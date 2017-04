- Şişli'de caz müzik eşliğinde kahvaltı keyfi



İSTANBUL - Şişli Belediyesi'nin "Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden" sloganıyla hayata geçirdiği etkinlikte müzikseverler kahvaltıda bir araya geldi. Müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği caz müziği eşiliğinde gerçekleşen kahvaltı renkli görüntülere sahne oldu.

Şişli Belediyesi Maçka Sanatçılar Parkı'nda caz müziğini seven ve ilgi duyan müzikseverleri caz müziği eşliğinde kahvaltıda bir araya getirdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parktaki yeşil alanları doldurarak bu coşkuya ortak oldu. Çeşitli enstrümanların ezgileriyle kahvaltılarını yapan vatandaşlar müziğin ritmine kapılarak gönüllerince eğlendi.

Caz müziği sunumunda aralarında bazı vatandaşların müziğin ritmine kapılarak dans etmesi renkli görüntülere sahne olurken, bu anları bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Etkinlikte Nona and The Band, İpek Göztepe Quartet, Tuğba Doğan Quartet ve Burak Küçük Trio sahne alırken, kahvaltıya gelen vatandaşlar belediye tarafında ikram edilen çay ve kahve eşliğinde müziğe doydu.

"Caz Müziğinin gelişmesi açısından bu tür organizasyonlar önemli"

Bu tarz organizasyonların daha çok sık yapılması gerektiğini belirten müziksever Mustafa Bodur, "17 milyonluk nüfuslu bir şehirde çok az bir dinleyici kesimi dinliyor caz müziği, bunun gelişmesi açısından çok olumlu. Başka şehirlerle karşılaştırıldığında caz kulüpleri İstanbul'da 2 ya da 3 tane var, normalde yüzlerce olması lazım bu da tamamen kültürel bir gelişimdir. Buna benzer organizasyonların daha sık yapılması gerekiyor bu bir süreç daha çok yol var" dedi.

Caz Eşliğinde Kahvaltı yapılması olumlu karşılayan Kimberly Çolakoğlu,"Bu güzel ortamda böyle organizasyonların yapılması çok güzel. Farklı müziklerin de dinlenilmesi güzel bir şey. Biz çok beğendik, değişik insanlarla da karşılamak güzel böyle bir ortam park yani tam çocuklar için çok uyumlu, müzik olması da bahane yaratıyor" şeklinde konuştu.

