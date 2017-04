Şişli'de Caz Eşliğinde Kahvaltı

Kültür, sanat ve iyi yaşamın kalbi Şişli'de müzik ve lezzet dolu bir ay Şişlileri bekliyor. Şişli Belediyesi'nin "Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden" konseptiyle hayata geçirdiği etkinlik, Maçka Sanatçılar Parkı'nda müzikseverleri kahvaltıda bir araya getirecek.



Sanatın ve kültürün başkenti Şişli'de baharın gelmesiyle birlikte müzik sesleri yükselecek. Şişlililer her hafta pazar günü saat 10.30 ile 12.30 arasında Maçka Sanatçılar Parkı'nda caz müziği eşliğinde kahvaltı keyfi yaşayacaklar. Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 30 Nisan'da başlayacak ve 7 Mayıs, 14 Mayıs Pazar ve 21 Mayıs günleri gerçekleştirilecek. 14 Mayıs Anneler Günü de müzik ve kahvaltı eşliğinde Maçka Sanatçılar Parkı'nda birbirinden eğlenceli ezgiler eşliğinde kutlanacak.



Etkinlikte, Nona and The Band, İpek Göztepe Quartet, Tuğba Doğan Quartet ve Burak Küçük Trio sahne alacak. 4 hafta boyunca devam edecek olan müzik ve lezzet dolu etkinlikte Şişliler Julius Meinl'in leziz kahvelerinden de tadacaklar. - İSTANBUL