Şişli'de Bir Kadın Silahla Yaralandı

Şişli'de silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi, Değirmen Sokak'taki bir apartman girişinde, Meral Kırıntı ile F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, F.Ç'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Kırıntı yaralandı.



Yaralı Kırıntı, ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından Kırıntı'nın 6 yaşındaki çocuğunu alarak kaçan F.Ç'nin, kaçırılan çocuğun cezaevindeki babasının kardeşi olduğu öne sürüldü.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.