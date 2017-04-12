Şişli'de bir kadın silahla yaralandı

Dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı



İSTANBUL - Şişli'de Meral Kırıntı isimli kadın, dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Kırıntı'yı yaralayan Ferhat Ç. isimli şahıs 6 yaşındaki yeğenini alıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Şişli, Eskişehir Mahallesi, Değirmen Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 19.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın girişinde Meral Kırıntı ve dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen Ferhat Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Ç. yanında bulundurduğu silahını yengesine doğrultarak iki el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Meral Kırıntı'tın bacağına ve kalçasına isabet etti. Yengesini yaralayan Ferhat Ç., o esnada evde bulunan 6 yaşındaki yeğenini de yanına alıp olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine daireye giren apartman sakinleri Meral Kırıntı'nın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla yaralanan Meral Kırıntı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Okmeydanı Eğitm ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meral Kırıntı'nın dini nikahlı olduğu öğrenilen eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Kırıntı'nın 6 yaşındaki çocuğuyla beraber yaşadığı belirtildi. Yengesini yaralayıp yeğenini kaçıran Ferhat Ç.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

(OY-ÖFA