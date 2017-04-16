Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü İlçede Oy Kullanılan Okulları Gezdi

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ilçede oy kullanılan okulları gezdi



İSTANBUL - Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ilçede oy kullanılan okulları gezdi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, referandum için oyunu kullandıktan sonra ilçedeki diğer okulları gezdi. Oy kullanılan okulları gezen Başkan İnönü vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Gittiği okullarda sandık başkanları ve görevlilerle de sohbet eden Başkan İnönü herkesin oy kullanması gerektiğini ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü,"Ben oyumu Teşvikiye'de bir lisede kullandım, bu bir vatandaşlık görevidir, herkesin oyunu kullanması lazım ki bundan sonraki idari seçimlere değişime ya da değişmemesine katkısı olsun. Bu yüzden herkesin oyunu kullanması lazım" dedi.