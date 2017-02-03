Şişli Belediye Başkan Yardımcısının Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Istemi

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA



Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Savcı, candaşın katili Şenol Şahin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Mithat Yılmaz hakkında ise "Azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. 4 kişinin de "cinayete yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi. Cinayete ilişkin ikinci bir soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.



Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 18 Temmuz'da belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tetiği çeken Şenol Şahin'in TCK 82/1 maddesinde yer alan "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuklu sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da cinayeti azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan diğer şüpheliler Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Bilal Yaman'ın ise "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmaları istendi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİ İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ



İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



İKİNCİ BİR SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Cinayetin her yönüyle aydınlatılması ve bazı sorulara henüz yeterli cevap alınamaması nedeniyle ikinci bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Tetiği çeken, azmettiren ve suça iştirak edenler hakkında iddianamesini tamamlayan savcılık, cinayetin bu kişilerle sınırlı olmayabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.



NE OLMUŞTU?



Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, 18 Temmuz 2016 tarihinde belediye binasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurulmuş, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren Şenol Şahin polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Şahin ifadesinde, "Param yoktu. Para istedim. Beni tersleyince de ateş ettim" iddiasında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de ifadesi alınmıştı. Sarıgül ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.