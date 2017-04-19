Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın Öldürülmesi Davası

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 6 tutuklu sanığın, "kasten öldürme, kasten öldürmeye yardım ve azmettirme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cinayeti işlediği belirtilen Şenol Şahin, Engin Gölve, Hacı Avcı ve Metin Şentürk katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Mithat Yılmaz'ın da hazır olduğu duruşmaya, öldürülen Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşleri Cemal Candaş ve tarafların avukatları geldi.



Maktulün kızı Ezgi Sezgin ve yine maktulün kardeşi Çağlar Candaş, davaya katılma talebinde bulundu.



Tutuklu sanık Hacı Avcı, ilk duruşmadaki savunmasını baskı ve tehdit altına verdiğini iddia ederek, ifadesi değiştirdi.



Sanık Avcı, "Baskı ve tehdit altına 35 gündür yatıyorum. Kendimi öldürmek istiyorum. Martın 8'indeki açık görüş bittikten sonra C-12'den Mithat Yılmaz ve Metin Şentürk seslenerek, camdan kağıt verdi. Kağıtta, 'Bu işi Ketenlerin üstüne yıkacağız. Kapı altında görüşelim.' yazıyor. Ailemin can güvenliği nedeniyle bu ifadeyi verdim. Selahattin Keten benden ne birini dövmemi istedi ne böyle bir şey istedi. Ketenlerle hiçbir sıkıntım yoktur. Kimse korkusundan çıkıp konuşmuyor. Keşke ben ölseydim. Ben çıktım yalan beyanda bulundum." iddiasını dile getirdi.



Selahattin Keten'in kendisinden adam istemediğini öne süren sanık Avcı, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın kendisinden "kapı altından" böyle bir şey istediğini ve ifadeler değişirse kurtulacağını söylediğini öne sürdü.



Can güvenliği nedeniyle böyle bir ifade verdiğini iddia eden Avcı, "Mithat Yılmaz parayı ödedi, tapuyu alamadı. Çok ciddi bir zararı vardı. Cemil Başkanım şirin bir insandı. Kendisi anlatıyordu, 'Çok ciddi tehdit alıyorum.' diyordu. Kendisi ile bir sıkıntım yoktu. Geçen celse Selahattin Keten ile ilgili anlattıklarım doğru değildi. Mithat Yılmaz'ın söyledikleri üzerine bu ifadeyi verdim. Yalan beyan verdim. Baskı yaptı, 'Sana emrediyorum yapacaksın.' dedi." diye konuştu.



Bu ifadelerin üzerine söz alan tutuksuz sanık Mithat Yılmaz, "Kapı altı denilen yer mahkumların cezaevinde toplandıkları, ringe bindirildikleri yerdir. Herkes bir aradadır. Kimseye ifade hususunda herhangi bir tehditte ya da telkinde bulundu mu?" sorusuna sanıklardan Engin Gölve, "Olmadı, böyle bir telkin ya da tehdit hiçbir şey konuşulmadı." şeklinde cevap verdi.



Tutuklu sanıklardan Şenol Şahin de "Silahı binaya sokan Rıza Keten'di. Tuvalette bana maktulün fotoğrafını gösteren Rıza Keten'dir." iddiasında bulundu.



Savcı, sanık Mithat Yılmaz'ın tutuklanmasını talep etti



Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, eylemin niteliği, verilmesi muhtemel ceza miktarı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını, bir önceki duruşmada tahliyesine karar verilen Mithat Yılmaz'ın tutuklanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, Şişli Belediye Başkanlığına yazı yazılarak, teftiş kurulunca yürütülen soruşturmaya ilişkin rapor hazırlanmışsa bir örneğinin gönderilmesine, sanık Mithat Yılmaz'ın tutuklanması talebinin reddine, müşteki-mağdurların davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.



Heyet, 8 Mart'taki açık görüşmede sanık Avcı'nın görüşme bitiminde koğuşuna gitmek için takip ettiği güzergah üstündeki kamera kayıtlarının gönderilmesine, ayrıca sanık Mithat Yılmaz'ın söz konusu kapıda görüntüsü olup olmadığının tespiti ile varsa bu görüntünün de mahkemeye ulaştırılmasına hükmetti.



Tutuklu sanıklar Şenol Şahin, Engin Gölve, Hacı Avcı ve Metin Şentürk'ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi.



Davanın geçmişi



Şişli Belediyesinde 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş, kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan şüpheli Şenol Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı tutuklanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen sanık Şenol Şahin'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, sanıklardan Mithat Yılmaz'ın da "cinayeti azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Bilal Yaman'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Başsavcılığın, olayla ilgili adı geçen bazı şüpheliler hakkında ayrı bir soruşturmaya ise devam ettiği belirtiliyor.