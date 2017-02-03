Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın Öldürülmesi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu 6 şüpheli ile mağdur, müştekiler yer alıyor.



İddianamede, cinayetin faili olduğu belirtilen şüpheli Şenol Şahin'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, yine tutuklu şüphelilerden Mithat Yılmaz'ın da cinayeti azmettirme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. iddianamede, diğer tutuklu şüpheliler Engin Gölve, Hacı Avcı, Metin Şentürk ve Bilal Yaman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmaları istendi.



Başsavcılığın onayının ardından, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada, savcılığın cinayete ilişkin araştırmasını sürdürerek, soruşturma dosyasını kapatmadığı öğrenildi.



Süreç



Şişli Belediye binasında 18 Temmuz 2016'da silahlı saldırıya uğrayan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz'da hayatını kaybetmiş, cinayete ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Olay günü gözaltına alınan şüpheli Şenol Şahin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında aralarında müteahhit, mimar, inşaat firması sahipleri, eski belediye başkan danışmanının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, 10 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 6 şüpheli ise tutuklanmıştı.