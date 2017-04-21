Şişkolar ve Sıskalar
ŞİŞKOLAR VE SISKALAR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ŞİŞKOLAR VE SISKALAR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Kategori : ŞİŞKOLAR VE SISKALAR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io