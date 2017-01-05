Şişkinlik ve Hazımsızlığa Fodmap Diyeti ile Son

Özel Ortadoğu Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Nihal Özdemir, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerinin Fodmap diyeti ile çözülebileceğini söyledi.



Son zamanlarında hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık ve ishal sorunlarının arttığına dikkat çeken Özdemir, bu sorunların yaşam kalitesini düşürmekle birlikte huzursuzluk ve depresyona sebep olduğunu söyledi.



Uzmanların yaptığı araştırmalara göre rahatsızlıklara bir takım besinlerin sebep olduğunun tespit edildiğini ve Fodmap diyetinin başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Özdemir, "Fodmap, früktozun bir bileşeni olan fruktan, süt şekeri adını verdiğimiz laktoz, yapay tatlandırıcılar olarak adlandırdığımız poliol türevleri ve kuru baklagillerde yüksek miktarda bulunan karbonhidrat türü olan galakto–oligosakkaritler açısından kısıtlı beslenme planına verilen addır. Bu tür karbonhidratları içeren besinler bağırsaktan su çeker, sindirilemez, bakteriler tarafından fermente edilirler. Bu durumda kalın bağırsağa doğru ilerlerken burada yaşayan sağlıklı bakteriler tarafından besin kaynağı olarak kullanılırlar ve karbondioksit açığa çıkar. Gaz, karın şişliği, ağrı, spazmlara, dışkılama düzensizliklerine yol açabilirler" diye konuştu.



Diyetisyen Özdemir, besinlerde bulunan Fodmap'leri şöyle sıraladı:



"Fruktoz (bazı meyveler, bal, yüksek fruktozlu mısır şurubu, Laktoz (çoğu süt ve süt ürünleri), Fruktanlar (buğday, soğan, sarımsak gibi) (İnulin olarak da bilinmektedirler), Galaktanlar (baklagiller gibi), Polyollar (tatlandırıcılar ; sorbitol, mannitol, ksilitol, maltitol, sert çekirdekli meyveler (avokado, kayısı, kiraz, nektarinleri şeftali, erik)"



Düşük Fodmap diyeti için uygun besinleri sıralayan Özdemir şöyle devam etti:



"Muz, çilek, kavun, üzüm, greyfurt, papaya, kivi, limon, lim, mandalina, çarkıfelek, ananas, portakal, yaban mersini, ahududu, franbuaz, kızılcık, glutensiz ürünler, pirinç, pirinç unu, glutensiz yulaf, kinoa, mısır ekmeği, mısır unu, kırmızı dolmalık biber, salatalık, havuç, kereviz, mısır, patlıcan, marul, yeşil yapraklar, bal kabağı, patates, kabak, yer elması, domates, sakız kabağı, turp, kabak, zencefil, soya filizi, laktozsuz süt, az miktarda krem peynir, daha az yağlı peynirler, mozzarella peyniri, çoğu baharat ve otlar, et suyu, frenk soğanı, keten tohumu, zeytin, margarin, tereyağı, zeytinyağı, pul biber, tuz, şeker, hardal, soya sosu, sirke, bazemik sirke."



Özdemir, düşük Fodmap diyetinde kısıtlanması gereken besinleri de şöyle sıraladı:



"Elma, mango, armut, konserve meyveler, karpuz, fruktoz, yüksek fruktozlu mısır şurubu, konsantre meyve sosları, fazla meyve tüketimi, kuru meyve ve meyve suları, inek-koyun-keçi-manda sütü, ayran, krema, yoğurt, dondurma, krem şanti, yumuşak olgunlaştırılmamış peynirler, lor peyniri, süzme peynir, ricotta, maskar pone, enginar, kuşkonmaz, pancar, brokoli, brüksel lahanası, lahana, rezene, sarımsak, pırasa, bamya, soğan, buğday ve çavdar, çoğu tür ekmek, kraker, kurabiye, hamur işleri, makarna, meyve sosları, Trabzon hurması, hindibağ, karahindibağ, antep fıstığı, nohut, kuru fasülye, mercimek, soya fasülyesi, kuru bezelye, elma, kayısı, avakado, vişne, hurma, kiraz, incir, nektarin, şeftali, armut, papaya, karnabahar, dolmalık biber, mantar, tatlı mısır, sorbitol, malnitol, izomalt, maltitol, ksilitol"



Fodmap diyetinin püf noktalarına da değinen Özdemir, "6 hafta boyunca diyeti uygulayın. Bundan sonra, bir defada bir tane Fodmap besinini ufak miktarlarda diyetinize ekleyin. Besinle yeniden tanışın. Semptomlarını tetikleyen gıdaları sınırlayın. Gıda etiketlerini okuyun. Yüksek Fodmap ile yapılan gıdalardan uzak durun. Glutensiz besinler alabilirsiniz. Fakat yüzde yüz bir glutensiz diyet uygulamak zorunda değilsiniz. Fodmap besinlerine odaklanın. Patates, mısır, kinoa ve pirinç tüketebilirsiniz" şeklinde konuştu. - ADANA