Sisi Mısır Halkından 6 Ay Süre İstedi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iş adamları ve vatandaşlara "yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları" çağrısında bulundu.



Sisi, ülkenin kuzeyinde bulunan İsmailiye kentindeki bir balık üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Mısırlılara ve iş adamlarına 6 ay süre ile ülkenizin yanında durun diyorum." dedi.



Devlet televizyonundan da yayımlanan konuşmasında Sisi, hükümetten gelecek dönemde enflasyonun düşürülmesi ve düşük gelirli vatandaşlar için fiyatların sabit tutulmasına yönelik daha fazla çalışma yapılmasını istedi.



Mısır'da bazı iş adamları ve yatırımcılar döviz kurunun serbest bırakılmasından sonra iş yapamadıkları gerekçesiyle Sisi'den konuya ilişkin adım atmasını talep etmişlerdi.



Mısır Merkez Bankasının geçen ay döviz kurunu arz talep doğrultusunda serbest bırakması sonucu ulusal para birimi cüneyh, dolar karşısında büyük değer kaybetmişti.