Sisi: Mısır'da Boşanma Uygulaması Değişmeli

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ülkesinde boşanma oranının artmasına dikkat çektiği konuşmasında boşanma uygulamasının değişmesi gerektiğini söyledi.



100 milyon nüfuslu ülkede 2015 yılında 900 bin evliliğe karşı 200 bine boşanma gerçekleştiğini açıklayan Sisi, boşanma sayısının rekor seviyeye yükseldiğini ve buna karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.





Ülkedeki boşanma sayıları bir önceki yıla göre yüzde 10, 10 yıl önceye göre ise yüzde 86 artış göstermesine karşı bir yasa hazırlanması gerektiğini söyleyen Sisi, evliliklerin yüzde 40'ının ilk 5 yıl içinde boşanmayla sonuçlandığını, bunun da çocuklar üzerinde kötü etkisi olduğunu ifade etti.

Üç kere söylemek yetiyor



İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Mısır'daki Müslümanlar erkekler eşlerine üç kere "Boş ol" diyerek boşanma hakkına sahip. Erkeklerin boşanmayı eşlerine ilan ettikten sonra bir ay içinde bunu kayıtlara geçirmesi yeterli oluyor.





Eğer erkek üç kereden daha az sayıda "Boş ol" derse, eşinin üç ay boyunca beklemesi ve kimseyle evlenmemesi gerekiyor. Erkeğin o süre içinde fikrini değiştirme ve artık eşi istemese bile eşiyle tekrardan birlikte olma hakkı bulunuyor.





Erkeklerin aksine, kadınlar boşanmak istedikleri zaman dava açmak zorundalar.



Cumhurbaşkanı Sisi, bu uygulamanın değişmesi ve boşanmanın da tıpkı evlilik gibi bir prosedür sonucu gerçekleşmesi gerektiğini söylerken bunun çiftlere kararlarını değiştirme imkanı tanıyacağını belirtti.





Sisi konuşmasında prosedürün ayrıntılarına girmezken ülkedeki dini liderlerden bu açıklamaya henüz bir yanıt gelmedi. Ancak böyle bir değişik teklifinin tepki çekme ihtimali bulunuyor.