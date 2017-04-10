Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Adnan Bali Getirildi
Ara
BİST 88.497 %0,00
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Adnan Bali Getirildi

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz hafta istifa eden Ersin Özince'nin yerine Adnan Bali getirildi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Adnan Bali Getirildi

Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz hafta istifa eden Ersin Özince'nin yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali getirildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten konu ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Nisan 2017 tarihli toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığından 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılan Sayın Hakkı Ersin Özince'nin yerine 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine (Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere) karar verilmiştir."

Adnan Bali halen İş Bankası'nın Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Ticaret Kanunu, Adnan Bali, 7 Nisan, 4 Nisan, Ersin Özince, İşbank, İş Bank, İş Bankası