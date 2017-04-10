Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Adnan Bali Getirildi
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz hafta istifa eden Ersin Özince'nin yerine Adnan Bali getirildi.
Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçtiğimiz hafta istifa eden Ersin Özince'nin yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali getirildi.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Şirketten konu ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Nisan 2017 tarihli toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığından 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılan Sayın Hakkı Ersin Özince'nin yerine 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine (Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere) karar verilmiştir."
Adnan Bali halen İş Bankası'nın Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor.
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