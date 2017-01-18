Şişecam Topluluğundan 400 Milyon Liralık Yatırım Kararı

Şişecam Topluluğu, yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırımla cam elyafı üretim tesisi kurma kararı aldı.



Şişecam Topluluğundan yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Topluluk, yeni yılda da yatırımlarına devam ediyor.



Yaklaşık 400 milyon liralık bir yatırımla yıllık 70 bin ton kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmalara başlayan Şişecam Topluluğunun yeni yatırımı, bünyesindeki Soda Sanayii AŞ tarafından gerçekleştirilecek.



Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 21 bini aşkın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarını ifade etti.



Dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarını aktaran Kırman, "Ayrıca düzcamda Avrupa'nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.



"İthalatı ikame edecek, lokomotif sektörlere girdi sağlayacak stratejik yatırım"



Topluluğun ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam ettiğini belirten Kırman, şunları kaydetti:



"Topluluğumuz gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, ülkemiz için değer yaratmayı sürdürmektedir. 1935 yılında ülkemizin cam sanayisini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir.



Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teşvikler kapsamındaki imkanlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz."



Kırman, otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını bildirdi.



Türkiye'nin cam elyafı ithalatının yıllık 60 bin tonun üzerine çıktığı bilgisini veren Kırman, "Yapacağımız yeni yatırım ile bu ithalatı önemli ölçüde ikame edeceğimizi öngörüyoruz. Ana ham maddelerimizden biri kaolen, diğeri ise bor. Ülkemizin yerel kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar bizi gururlandırıyor." yorumunu yaptı.



Şişecam Topluluğunun kompozit sanayinin temel girdilerinden olan cam elyafı segmentinde 1974 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini anlatan Kırman, Şişecam'ın bugün Türkiye'de 4,1 milyar liralık bir hacme ulaşan kompozit sektörünün kurulmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlendiğini kaydetti.



Kırman, "Kompozit sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinin yanı sıra son dönemde rüzgar enerjisi, elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayileri açısından da büyük önem taşımaktadır. Üretim kapasitesi başlangıçta yıllık 70 bin ton olarak planlanan ve 2018 ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen yeni yatırımızla başta ülkemiz kompozit sektörü olmak üzere tüm girdi verdiğimiz sektörler için değer yaratmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.