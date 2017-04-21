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Şişecam Topluluğu'nun Web Sitesine Altın Ödül
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Şişecam Topluluğu'nun Web Sitesine Altın Ödül

Şişecam Topluluğu, kurumsal web sitesiyle interaktif ve kreatif medya sektörünün en prestijli yarışması olan Horizon İnteraktif Ödülleri'nde "Kurumsal & B2B" kategorisinde "Altın Ödül"e layık görüldü.

Şişecam Topluluğu'nun Web Sitesine Altın Ödül

Şişecam Topluluğu, kurumsal web sitesiyle interaktif ve kreatif medya sektörünün en prestijli yarışması olan Horizon İnteraktif Ödülleri'nde "Kurumsal & B2B" kategorisinde "Altın Ödül"e layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Çağın teknolojik özellikleri ve Şişecam Topluluğu'nun yenilenen kurum kimliğiyle de birebir uyumlu olan "Kullanıcı dostu" site, teknik ve görsel anlamda yenilikçi yapısıyla dijital dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Horizon İnteraktif Ödülleri'nde "Kurumsal & B2B" kategorisinde "Altın Ödül"ü almaya hak kazandı.

İnteraktif medya endüstrisinde uluslararası alanda isim yapmış profesyonellerden oluşan Horizon İnteraktif Ödülleri jürisi, yarışmaya katılan çalışmaları online reklamdan video oyunlarına kadar uzanan 19 farklı kategoride değerlendirmeye tabi tutuyor. Şişecam Topluluğu'nun yenilikçi ve kullanıcı dostu web sitesi "http://www.sisecam.com.tr/tr" 50'ye yakın ülkeden 10 binden fazla başvuru arasında değerlendirildi.

Horizon İnteraktif Ödülleri'nde kazananlar, multimedya, grafik tasarım, reklamcılık ve pazarlama kökenli endüstri profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Yarışmada aday siteler, tasarım, yaratıcılık, teknik, mesaj ve verimlilik kriterlerine göre değerlendiriliyor.

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