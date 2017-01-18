Şişecam Topluluğu'ndan Yeni Yılda Yeni Yatırım Kararı

Şişecam Topluluğu 400 milyon TL'lik yatırımla cam elyaf üretim tesisi kuracak

Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırımla cam elyafı üretim tesisi kurma kararı aldı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirterek, "Başlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni yatırımız sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatını ikame etmeyi ve başta bor olmak üzere yerel kaynaklarımızı katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Şişecam Topluluğu'nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünün altını çizen Kırman, "1935'te ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teşvikler kapsamındaki imkanlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

18.01.2017 – Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, yeni yılda da yatırımlarına hızla devam ediyor. Şişecam Topluluğu yaklaşık 400 milyon TL'lik bir yatırım ile 70 bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmalara başladı. Yeni yatırım Şişecam Topluluğu bünyesindeki Soda Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bugün 21 bini aşkın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olduklarına dikkat çekerek, "Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisiyiz. Ayrıca düzcamda Avrupa'nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz" dedi.

"Türkiye'ye güveniyor, ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yoluna devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Topluluğumuz gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, ülkemiz için değer yaratmayı sürdürmektedir. 1935 yılında ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Söz konusu yatırımın açıklanan yeni stratejik teşvikler kapsamındaki imkanlardan da yararlanmak suretiyle daha da verimli bir hale geleceğine inanıyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz."

"İthalatı ikame edecek, lokomotif sektörlere girdi sağlayacak stratejik bir yatırım"

Otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirten Ahmet Kırman, "Türkiye'nin cam elyafı ithalatı yıllık 60 bin tonun üzerine çıkmış durumda. Yapacağımız yeni yatırım ile bu ithalatı önemli ölçüde ikame edeceğimizi öngörüyoruz. Ana hammaddelerimizden biri kaolen diğeri ise bor. Ülkemizin yerel kaynaklarını katma değerli ürünlere dönüştürmek için yaptığımız çalışmalar bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

"Şişecam kompozit sektörünün gelişmesinde öncü rol üstlenmiştir"

Şişecam Topluluğu'nun kompozit sanayinin temel girdilerinden olan cam elyafı segmentinde 1974 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Ahmet Kırman, şöyle devam etti: "Şişecam bugün ülkemizde 4,1 milyar TL'lik bir hacme ulaşan kompozit sektörünün kurulmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin yanı sıra son dönemde rüzgar enerjisi, elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayileri açısından da büyük önem taşımaktadır. Üretim kapasitesi başlangıçta yıllık 70 bin ton olarak planlanan ve 2018 ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen yeni yatırımızla başta ülkemiz kompozit sektörü olmak üzere tüm girdi verdiğimiz sektörler için değer yarmayı amaçlıyoruz."