İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, Şirket Gezgini ile şirketlerle öğrencileri buluşturmaya devam ediyor!



Geçtiğimiz dönem ilk kez düzenlenen Şirket Gezgini, bu dönem de 28 Nisan Cuma günü gerçekleşecek olan Şişecam ile Şirket Gezgini kapsamında son teknoloji Şişecam Yaşam Kampüsü'nün kapılarını öğrencilere açıyor! Şirket gezilerine katılan öğrenciler, şirket turu ile ofis ortamını gözlemleme ve söyleşiler ile departman yöneticileriyle birebir iletişim kurma fırsatının yanında, vaka çalışmalarına katılıp kariyerlerine yön verme konusunda fikir alabilecekler.



Sen de bu benzersiz deneyimi yaşayıp, ileride çalışabileceğin firmalar hakkında bilgi edinmek istiyorsan ituemk.org adresinden başvurabilirsin.



*Etkinlik programı çok yakında etkinlik sayfasından duyurulacaktır.



*Başvuruların ardından şirket tarafından gerçekleştirilecek eleme sonucu katılımcılara telefon ile ulaşılacaktır.



*Okul, bölüm ve sınıf kısıtlaması bulunmamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Tuzla



Mekan : Şişecam Genel Merkezi



Mekan Adresi : İçmeler Mahallesi, Caddesi, No: 44A, D100, 34947 Tuzla/İstanbul



Başlangıç Saati : 28.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Şişecam ile Şirket Gezgini



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır