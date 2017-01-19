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Şişecam Geçen Yıl 7 Tasarım Ödülünün Sahibi Oldu
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Şişecam Geçen Yıl 7 Tasarım Ödülünün Sahibi Oldu

Şişecam'ın 4 farklı ürünü 2016'da 7 tasarım ödülüne layık görüldü.

Şişecam Geçen Yıl 7 Tasarım Ödülünün Sahibi Oldu

Şişecam'ın 4 farklı ürünü 2016'da 7 tasarım ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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