Şişecam Düzcam, Iı. Inovatif Cepheler Zirvesine Katıldı

Şişecam Düzcam, Prag'da düzenlenen ve cam sektöründeki trenlerin masaya yatırıldığı II. Inovatif Cepheler Zirvesindeki yerini aldı.



Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün ileri gelen cam üreticilerinin, mimar ve cephe mühendislerinin katıldığı zirvede yenilikçi cephe çözümleri, sürdürülebilirlik, cam sektöründeki gelecek trendleri ve teknolojik gelişmeler gündeme geldi.



Zirvede, Şişecam Düzcam Kaplamalı Camlar Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu tarafından "Insights into Different Case Studies" başlıklı sunum gerçekleştirildi.



Sunumda, şirket yapısı, şirketin genel merkezinin dış cephesi ve iç dekorasyonundaki cam kullanımı, Düzcam showroomu, İstanbul Yeni Havalimanı cephe çözümü ve Antakya Hilton Müze Oteli projesindeki cam çözümleri gibi konularda bilgiler verildi.



Etkinlikte cephe danışmanlık ve mühendislik firmaları Bollinger+Grohmann, Malishev Engineers, Mott MacDonald, Koltay Facades ve Wates Group, mimarlık firması Henning Larsen Architects yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı. bu sunumlarda projeler ve camla ilgili ilgi çekici çözümler paylaşıldı.



Zirvenin moderatörlüğünü üstlenen Ertex Solar Üst Yöneticisi (CEO) Dieter Moor, Düzcam showroomundan etkilendiğini bildirdi. Mimar Jakob Stromann-Andersen da cam seçimi yaparken Şişecam Düzcam'ın showroomunda olduğu gibi çok farklı numuneleri bir arada görmenin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.