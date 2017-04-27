Şişecam'dan Gürültü Farkındalığını Artırmak İçin Özel Etkinlik

Şişecam Düzcam tarafından 22. Uluslararası Gürültü Farkındalığı Günü kapsamında "Mimarlar Gürültüyü Tartışıyor 02" başlıklı etkinlik düzenlendi.



Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbul SMD) iş birliğiyle düzenlenen ve Yapı Endüstri Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Deniz Bayramoğlu yaptı.



Etkinliğe, Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan, db Mimarlık Kurucusu Bünyamin Derman, KPM Mimarlık Kurucusu Kerem Piker, Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklarından Mehmet Emin Çakırkaya, MuuM Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Aksu, Talayman, Akustik Mühendislik Kurucu Ortağı Türker Talayman konuşmacı olarak katıldı.



Mimarlık ve yapı sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, gürültüye dikkat çekilerek, gürültü kontrolü özelindeki mimari yaklaşımlar ve deneyimler tartışıldı. Etkinlikte, tüm dünyada gürültünün insan sağlığı üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik olumsuz etkilere dikkat çekilerek, gürültü farklı bakış açılarıyla ele alındı.





Katılımcılar, etkinlikte Şişecam Düzcam'ın gürültü kontrol camı Şişecam Akustik Lamine Camını birebir test etme imkanı bulurken, modern ve ileri teknoloji kullanarak ürettiği camlar hakkında bilgi sahibi oldu.