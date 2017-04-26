Şişecam Cam Ambalaj, ürün ve çözümlerini tanıtacak

Avrupa'nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj, 26-29 Nisan tarihleri arasında bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Olivtech Fuarı 2017'de, yerli yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak. Şişecam Cam Ambalaj, gıda sektörüne yönelik olarak düzenlenecek fuarda, cam ambalaj konusundaki uzmanlığını bir kez daha gözler önüne serecek.

Bu yıl fuarda zeytin, zeytinyağı, süt, süt ürünleri ve teknolojilerinin yanı sıra fermente edilmiş içecekler de sunulacak. Şişecam Cam Ambalaj, fuarda geniş ürün çeşitliliğini, çözüm ve hizmetlerini, üretim kabiliyetini ziyaretçileri ile paylaşacak.

Alanında Türkiye'nin tek fuarı olan Olivtech bu yıl 7. kez yerli yabancı sektör profesyonellerini ağırlıyor. Şişecam Cam Ambalaj, fuar ziyaretçilerini ve sektöre hizmet veren tedarikçileri B holü 134 numaralı standında ağırlamaya hazırlanıyor.

