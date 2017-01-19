Şişecam Cam Ambalaj 2016'da 7 Tasarım Ödülü Kazandı

Şişecam Topluluğu şirketlerinden Şişecam Cam Ambalaj, tasarıma verdiği önemden dolayı 2016 yılında toplam 7 ödüle layık görüldü.



Şişecam Cam Ambalaj'dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında şirket hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödül kazandı. Şişecam Cam Ambalaj'ın mühendislik ve tasarım bilgisini birleştirerek hayata geçirdiği cam ambalaj tasarımları, geçen yıl toplam 7 ödülün birden sahibi oldu.



Şirket, 2016 yılında Kestane Doğal Kaynak Suyu şişesi tasarımıyla Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması'nda Yetkinlik ve Gümüş Ödül, Design Turkey Yarışması'nda Üstün Tasarım Ödülü'ne sahip oldu. Aynı tasarım ile uluslararası arenada da prestijli bir ödül olarak görülen Dünya Ambalaj Örgütü'nün (WPO) verdiği Worldstar ödülünü de 2016 yılında 9. kez aldı.



Şişecam Cam Ambalaj ayrıca Kemal Kükrer Salata Sosu şişesi tasarımıyla Ambalajın Ay Yıldızları Yarışması'nda Yetkinlik, Design Turkey Yarışması'nda ise Üstün Tasarım olmak üzere 2 ödüle layık görülürken, Hatay Gazoz ve Frida Maden Suyu şişeleri tasarımlarıyla da yine Design Turkey Yarışması'nda İyi Tasarım Ödülü'nü kazandı.



Tasarımı mühendislik tecrübesi ve uzman kadrosu ile birleştiren Şişecam Cam Ambalaj, bundan 10 yıl önce hayata geçirdiği Tasarım Merkezi ile bugüne kadar 63 ödüle layık görüldü.