Şişe Toplarken Otomobil Çarpan Yaşlı Adam Öldü

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, el arabasıyla şişe toplarken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki Mehmet Osman Sakıcı öldü.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizköy Mahallesi, Didim-Akbük Karayolu üzerinde meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Osman Altan'ın kullandığı 35 VP 080 plakalı otomobil, yol kenarında, atık şişe topladığı belirtilen el arabasıyla yürüyen Mehmet Osman Sakıcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle el arabası devrilirken, Sakıcı yol kenarına savruldu. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sakıcı'nın öldüğü belirlindi. Sürücü Altan ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın