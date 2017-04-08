Kastamonu'yu Çankırı ve Ankara'ya bağlayan D-765 karayolunda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışıyla etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkilerinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.



Sürücüler, kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.