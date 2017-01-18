Sis Ulaşımı Aksattı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde kentin üzerine çöken sis bulutu ulaşımı aksattı. Sabah saatlerinde servis araç sürücüleri ve otomobiller görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Muğla bölgesinde iki gün süren sağanak yağış sonrası Menteşe ilçesinde gece saatlerinde yağmurun dinmesi sonrası sis oluştu. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, erken saatlerde işe itmek için yola çıkan sürücüler ve servis araçları trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis lambaları ile trafikte ilerleyen araçlar ilerleyen saatlerde sis bulutunun kalkmasından sonra hayat normale döndü. - MUĞLA