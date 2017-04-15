Sis Nedeniyle Trabzon'a İnemeyen İçişleri Bakanı Soylu'nun Uçağı Giresun-Ordu Havalimanı'na İniş...

Sis nedeniyle Trabzon'a inemeyen İçişleri Bakanı Soylu'nun uçağı Giresun-Ordu Havalimanı'na iniş yaptı



TRABZON - Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıyan özel uçak Giresun-Ordu Havalimanı'na iniş yaptı.

Saat 14.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yapması beklenen Bakan Soylu'yu taşıyan özel uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sis tabakası kalkmayınca Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneldi. Uçak saat 15.10 sıralarında Giresun-Ordu Havalimanı'na iniş yaparken, Bakan Soylu buradan karayolu ile Trabzon'a hareket etti.

Öte yandan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na bugün sabah saatlerinden itibaren hiçbir uçağın iniş yapamadığı belirtilirken, sisin akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

(BK-ÖS-Y)