Sis Altında Kalan 3. Köprünün Havadan Görüntüsü

Asya ve Avrupa kıtalarını üçüncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ilk kez sis altında havadan çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Sisin arasında köprünün yükselen kuleleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sis ulaşımda aksamalara sebep olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde havadan drone ile çekilen görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Boğazın üçüncü gerdanlığının sisler arasındaki görünümü doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin batışı sırasında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuleleri bulutların arasından yükseldiği görüldü. İlk kez sis manzarası ile havadan çekilen köprü güneşin batışı ile oluşan manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.



(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)