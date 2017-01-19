Şirvan Maden Ocağında İş Bırakma Eylemi

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağında, kısmi olarak çalışmaların durdurulduğu açık işletme sahasında işçilerin işten çıkarıldığı iddia edilerek, iş bırakma eylemi düzenlendi.



Bin 80 kişinin çalıştığı maden ocağında, yaklaşık iki ay önce açık işletme sahasında taşeron firma bünyesinde çalışan 450 işçinin işten çıkardığı, iki gün önce de ana firma bünyesinde çalışan 142 işçinin daha işten çıkarıldığı iddiası üzerine toplanan maden çalışanları, iş bırakma eylemi yaptı. İşten çıkarılan ve onlara desek veren diğer işçilerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir grup, sabah erken saatlerde maden ocağı önünde toplandı. İşletmeye alınmayan işçiler maden ocağı girişince oturma eylemi yaparak, şirket yetkililerini protesto etti.



"Madende bir ay içinde tüm işçilerin işlerine son verilecek"



Maden'de çalışan tüm işçilerin bir ay sonra işten çıkarılacağını belirten Maden Köyü İşçileri Sendikası Başkanı Cevher Anık, hiçbir gerekçe gösterilmeden açık işletme sahasında bulunanların işine son verildiğini belirtti. Anık, "Göçüğün yaşandığı gün açık işletme sahasında çalışmalar durdurulmuştu. İlk gün 450 kişi, iki gün önce de 142 kişi olmak üzere toplam 592 kişi işten çıkarıldı. Daha acımız tazeyken işten çıkarılmalar tüm maden işçilerinin acısını ikiye katlamıştır. İşçilerin işten çıkarılması yakınlarını tedirgin etmiştir. 16 canımızı yitirdik madende. 1,5 ay önce 450 kişiyi işten çıkardılar, durumu yetkililerle görüştük, yetkililer gelip 'kimseyi işten çıkarmayacağız' dediler ama iki gün önce 142 kişiyi işten çıkardılar. Göçük altında kalan madencilerin yakınlarını bile işten çıkardılar. Burada ya biz çalışacağız ya da kimse çalışamayacak" dedi.



Hamza Kaçar adlı madenci ise birkaç ay önce maden şirketinin servis aracının kaza geçirmesi sonucu içinde bulunduğu otobüste yaralandığını belirterek, "Yıllarımı bu madende çalışarak verdim, hatta bu şirketin aracının kaza yapması sonucu yaralandım. Halen de tedavi görüyorum. Ama iki gün önce çıkışımı vermişler. Şimdi yazık değil mi? Bu çocuklarıma kim bakacak" diye konuştu.



Kaza geçiren otobüste yaralanan bir başka maden işçisi Abdulkadir Ulaç da çıkışların gerekçesinin göçük olarak gösterildiğini, ancak göçüklerin birinci sorumlusunun şirket olduğunu iddia ederek, "İşçilerin suçu nedir? Neden işten çıkarılıyor. Oysa ben de arkadaşım gibi kaza geçirdiğimiz otobüste 48 gün iş göremez raporu aldım" ifadelerini kullandı. - SİİRT