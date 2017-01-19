Şirvan'da Yangın Eğitimi

Şirvan'da Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ile İlçe Müftülüğü işbirliğiyle yangın eğitimi verildi.



Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz tarafından verilen eğitimde katılımcılara, LPG tüpleri, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri kaynaklı oluşabilecek yangın ve tehlikelerden korunma, söndürme, yangına acil müdahale hakkında bilgiler verildi.



Bilgilendirmenin ardından tatbikat yapıldı.



ÇATOM sorumlusu Nurcan Sürgüvenç, yaptığı açıklamada, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek ve katılımcılara teşekkür etti.