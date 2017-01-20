Şirvan'da Maden İşçileri Eylem Yaptı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında, kısmi olarak durdurulan çalışmalar nedeniyle açık işletme sahasında işten çıkarılan 142 işçi eylem yaptı.



Yaklaşık bin çalışanın bulunduğu maden ocağında, yaklaşık iki ay önce açık işletme sahasında taşeron firma bünyesinde 450 işçi işten çıkarılmıştı. 3 gün önce de ana firma bünyesinde çalışan 142 madencinin daha işten çıkarıldığı iddiası üzerine iş bırakma eylemi düzenlendi. İşçiler, eylemlerin ikinci gününde maden ocağı girişinde şirket yetkililerini protesto etti.



Maden köyü İşçileri Sendikası Başkanı Cevher Anık, seslerini duyurana kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Grevimizin bugün ikinci günü. İki gün değil 2 yıl olsa bile mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada işten atılan tüm işçiler en az 10 ile 15 yılını burada geçirdi. Yetkililer bizim kadar bu bölgeyi, bu madeni bilmiyorlar, bize net bir şey demeyinceye kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - SİİRT