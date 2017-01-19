Şirvan'da İşten Çıkarılan Maden İşçilerinden Oturma Eylemi

SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde 2 ay önce heyelan sonucu 16 işçinin yaşamını yitirdiği bakır maden sahasında çalırken işlerine son verilen işçiler oturma eylemi yaptı. Oturma eylemine göçükten yaralı kurtulan ve daha sonra işine son verilen 1 işçi de katıldı.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde 17 Kasım 2016 günü meydana gelen göçükte 16 işçi yaşamını yitirdi. Madende çalışan 308'i taşeron, 142'si ana yüklenici çalışanı toplam 450 işçi işten çıkarıldı. Bir grup işçi, bu kararı protesto etmek için maden ocağı önünde oturma eylemi yaptı. İşçiler adına açıklama yapan Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık, işten çıkarılanların yerine Çin'den elaman getireceğini öne sürerek şöyle dedi:



"Daha önce burada bir göçük oldu. 16 insanımızı kaybettik. Buna rağmen ocağı işleten firma bize açıklama yapması gerektiği yerde bizi kandırıp kimseyi atmayacağını belirtmişti. Bugün bakıyoruz bir haftadır Çinliler'i getirmiş buraya. Şu an itibariyle taşeron firması dışında sendika üyemiz 142 insanımızı işten attılar. 1 aya kadar, hiç kimse kalmayacak. Bunun yanında çocuğunu, evladını kaybeden yer altında kalan insanların kardeşlerini işten attılar. Yetkililer çıkıp bize açıklama yapsın. Yoksa bizler bu insanları bu durumda bırakmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Gerekirse gece gündüz burada kalırız. Burada ya biz çalışacağız yada hiç kimse çalışmayacaktır." İşten çıkarılan işçilerin gerçekleştirdiği oturma eylemine 16 işçinin göçük altında yaşamını yitirdiği olaydan yaralı olarak kurtulan ve işten çıkarılan işçilerden Hamza Kaçar'ın da katıldığı görüldü. - Siirt