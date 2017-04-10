Şirvan'da Çocukların Bulduğu Patlayıcının İnfilak Etmesi

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Şirvan ilçesinde buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



İlçeye bağlı Yarımtepe köyü kırsalında önceki gün buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan iki kardeşten hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Muhammed Açıkca (13) ile tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kadir Açıkca'nın (11) cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.



Vali Tutulmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, beraberlerinde Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Yarımtepe köyüne giderek, Açıkca ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Taziye evinde Tutulmaz ve Aktay, çocukların babası Ercan Açıkca'ya başsağlığı diledi.



Açıkca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere bu acılı günde taziye ziyaretinde bulunan Valimize, Sayın Aktay'a ve beraberlerindeki heyete teşekkür ederim." dedi.



Daha sonra Kur'an okundu, çocuklar için dua edildi.



Siirt'in Şirvan ilçesi Yarımtepe köyü kırsalında önceki gün Muhammed Açıkca (13) ve Kadir Açıkca (11) arazide buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana gelmiş, yaralanan kardeşlerden Muhammed Açıkca hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiş, Kadir Açıkca da tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirmişti.