Şirvan'da 16 Kişinin Ölmesinden Sonra Işten Çıkarılan Maden Işçilerinden Oturma Eylemi

Siirt'in Şirvan İlçesi'nde 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelandan sonra oluşan göcük altında kalarak yaşamını yitiren 16 işçiden sonra Bakır madeninden işten çıkırılan işçiler maden sahasında bugün oturma eylemi yaptı. Oturma eylemine göçükten yaralı kurtulan ve daha sonra işine son verilen bir işçininde katıldığı görüldü.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde 17 Kasım 2016 günü meydana gelen göçükte 16 işçinin hayatını kaybettiği madende çalışırken işlerine son verilen 308'i taşeron, 142'sinin ise ana yüklenici çalışanı toplam 450 işçi işten çıkarılmalarını protesto etmek için maden ocağı önünde oturma eylemi yaptı. Burada işçiler adına bir açıklama yapan Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık, işten çıkarılanların yerine Çin'den elaman getireceğini belirterek, "Daha önce burada bir göçük yaşandı. 16 insanımızı kaybettik. Buna rağmen ocağı işleten firma bize açıklama yapması gerektiği yerde bizi kandırıp kimseyi atmayacağını belirtmişti. Ancak, bugün bakıyoruz bir haftadır Çinlileri getirmiş buraya. Şu an itibariyle taşeron firması dışında sendika üyemiz olan 142 insanımızı işten attılar. Bir aya kadar, hiç kimse kalmayacak. Bunun yanında çocuğu evladını kaybeden yer altında kalan insanların kardeşleri işten attılar. Şu anda biz burada bunu diyoruz ya yetkililer çıkıp bize açıklama yapsın yoksa bizler bu insanları bu durumda bırakmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Gerekirse gece gündür burada kalırız. Yalnız burada ya biz çalışacağız yada hiç kimse çalışmayacaktır" dedi.



İşten çıkarılan işçilerin gerçekleştirdiği oturma eylemine 16 işçinin göçük altında yaşamını yitirdiği olaydan yaralı olarak kurtulan ve kendisi de işten çıkarılan Hamza Kaçar, adlı işçinin de katıldığı görüldü.