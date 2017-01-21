Sırrı Süreyya Önder'in Sözleri MHP Lideri Bahçeli'yi Güldürdü

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te oylandığı bu tarihi günlerde yüzünden gülümseme eksik olmayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, teklifin kabul edildiği gece HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in kürsü konuşması sırasında yine kendini tutamayarak güldü.

DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmeleri dün gece tamamlandı. 18 maddelik değişiklik teklifi 338 oyla Meclis'te kabul edildi.

HDP'Lİ ÖNDER'İN SÖZLERİ BAHÇELİ'Yİ GÜLDÜRDÜ

16. maddenin oylaması öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder'in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından "5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır" sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.

İşte ikilinin Genel Kurul'daki görüntüleri;



