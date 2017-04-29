Sırp Toptancı İlaç Etken Maddesi Satın Alacak

Sırbistanlı ilaç hammaddeleri toptancısı bir firma ilaç etkin maddesi temini konusunda düzenli olarak çalışabilecekleri Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Sırp Toptancı İlaç Etken Maddesi Satın Alacak

Sırbistanlı ilaç hammaddeleri toptancısı bir firma ilaç etkin maddesi temini konusunda düzenli olarak çalışabilecekleri Türk firmalar aradıklarını beyan etmiştir.

Kaynak: Dunya.com

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