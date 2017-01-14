Sırp Şarkıcının Programda Giydiği Derin Dekolteli Elbise Olay Oldu

Sırp pop şarkıcısı ve dansçı Milica Pavlovic, yeni albümünün tanıtımı için 'Ami G' isimli televizyon şovuna katıldı. Ünlü pop şarkıcının giydiği derin dekolteli elbise bütün dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu. Şovda 'Sırbistan'ın en çekici şarkıcısı' unvanlı Milica'nın, program canlı yayınlanmadan evvel çekilen kurgu gereği bayıldığı görüntüleri tartışıldı. Program için şaka amaçlı çekilen güvenlik kameraları görüntülerinde ünlü popçu koridorda yürürken bayılarak yere düştü.

Şarkıcı Milica'nın bayılarak yere kapaklandığı kurgu amaçlı görüntüler konuşulurken, güzel popçunun istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı. Programı izleyenlerin ve ünlü şarkıcının Instagram takipçilerinin 25 yaşındaki yıldızın konuşmasından ziyade giydiği kıyafete odaklandığı daha sonra ortaya çıktı. 'Ami G' programına konuk olmasından sonra internette paylaşılan bazı videolarda Milica'nın yere düştüğü görüntülerden ziyade derin dekolteli göz alıcı elbisesinin daha fazla ilgiyi gördüğü anlaşıldı.