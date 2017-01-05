Sırp Cumhurbaşkanı'nın Kosova Ziyaretine Engel

Kosova hükümeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve beraberindeki heyetin yarın Kosova'ya yapmayı planladığı ziyarete ilişkin başvuruyu reddetti.



Kosova Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nikolic ve beraberindeki diğer Sırp yetkililerin yarın Kosova'ya yapmayı planladıkları ziyaretle ilgili başvurunun reddedildiği bildirildi.



Açıklamada, başvurunun iki ülke arasındaki anlaşmanın öngördüğü şartlar doğrultusunda yapılmadığı kaydedilirken, Sırp yetkililerin ziyaretine ilişkin başvuruda geç kalındığı belirtildi.



Sırbistan'ın son zamanlardaki davranışları ve yapılan açıklamaların, iki ülke arasındaki iş birliği ruhuna ve halklar arasında inşa edilmeye çalışılan diyaloğa karşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu davranışlar, Kosova'da yaşamaya karar veren Kosovalı Sırplar'ın çıkarlarına karşıdır." ifadesi kullanıldı.



Nikolic ve beraberindeki heyetin, Ortodoksların Noel Bayramı dolayısıyla yarın akşam yapılacak dini törenlere katılmak üzere Kosova'ya geleceği açıklanmıştı.