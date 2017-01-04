Sırp Bakandan Antalya'ya Övgü

Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udovicic, çok sayıda Sırp spor kulübünün kış döneminde hazırlık kampı için Türkiye'yi seçtiğini belirterek, özellikle Antalya'nın hazırlık kampları açısından tüm spor dünyasına örnek olabilecek hizmetler sunduğunu söyledi.



Udovicic, Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.



Spor ve gençlik alanlarında Türkiye ve Sırbistan arasındaki yeni iş birliği projelerinin ele alındığı görüşmede, mevcut iyi ilişkilerin devam ettirilmesi konusunda mutabık olunduğu kaydedildi.



Çok sayıda Sırp spor kulübünün kış döneminde hazırlık kampları için Türkiye'yi seçtiğine işaret eden Udovicic, özellikle Antalya'nın hazırlık kampları açısından tüm spor dünyasına örnek olabilecek hizmetler sunduğunu ifade etti.



Bakan Udovicic ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı da Sırbistan'da misafir etmek istediğini belirterek, iş birliği olanaklarını mevkidaşı ile yüz yüze görüşmekten büyük memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.