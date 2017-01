Şırnaklılar'ın yeni yıldan imar ve ihya bekliyor



ŞIRNAK'ta yaşayan vatandaşlar, 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların bir daha yaşanmaması temmenisinde bulunurken, yeni yıldan da kentin yeniden imar edilerek vatandaşlarının mağduriyetinin giderilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.



Sokağa çıkma yasağı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Şırnak'ta evleri yıkılan vatandaşlar, geçtiğimiz yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kentin imar edilmesi ve zararlarının giderilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Şırnak'ın, PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından terör saldırılarının yarattığı tahribattan kaynaklı yaralarının sarılması için Şırnaklı vatandaşlar, devlet ve hükümetten beklentilerini dile getirdiler.



Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, yaklaşık 8 ay sokağa çıkma yasağı yaşandığını hatırlatarak, "Şırnak'ta 2016 yılı Mart ayından itibaren yaklaşık 8 ay süren bir sokağa çıkma yasağı oldu. Bu sokağa çıkma yasağı ile birlikte ilimizde birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi ve yıkıldı. Artık çok şükür görüyoruzki Şırnak ilimizde operasyonlar bitti. Terör olayları bitti. Artık hükümetimizin ve devletimizin bu konuda çok güzel bir projesi olduğunu öğrendik. Biz de artık devlet ve vatandaş olarak el ele olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Devletin vatandaşına, vatandaşında devletine çıkması lazım bu süreçte. Özellikle esnafın sorunların bir an önce giderilmesi, hasarların ödenmesi gerekiyor. İşsiz olan vatandaşlarımızın istihdam edilerek aile bütçelerine gelir getirilmesi gerekiyor. Bu konuda tabi ki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sağolsunlar çok canla başla çalışıyorlar. Gerek valilik, belediye, diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte el, ele çalışıyorlar. İnşallah artık Şırnak'ın adı terörle değil de yapılan hizmetlerle ve güzel bir şehirle, üretim ile özellikle bizim sektörümüz olan arıcılıkla ön plana çıkacağına inanıyorum. Şırnak halkı her zaman sağduyulu ve devletine bağlı insanlardır. İnşallah bu geçen sürede yaşanan olayların izlerini en kısa sürede atıp, yeniden el ele verip güzel bir şehir meydana getireceğiz" dedi.



Yeni yıl içerisinde kentin imar edilerek, alt yapısının tamamlanması beklentisi içerisinde olduklarını anlatan Aşan, "2017 yılındaki beklentilerimiz ise, yeniden yapılmış bir şehir, altyapısıyla, çarşısıyla, sokağıyla, yeniden meydana gelen projelerle, dünyaya örnek olacak bir şehir olsun istiyoruz. İnsanların gelir kaynağın olmasını istiyoruz. Artık terör olayların olmasını istemiyoruz. Burada kan, göç, gözyaşı istemiyoruz. Hatta dışardan göç almak istiyoruz. İş dünyasının buraya yatırım yapmaya çağırıyoruz. Dışarda imkanı olan Şırnaklıların tekrar ilimize geri çağırıyoruz. Hep birlikte el ele verelim ki Şırnakımız'ı yeniden ayağa kaldıralım ve şaha kaldıralım. Bölgemize, ülkemize yaraşır fert ve cemiyet olalım istiyoruz" diye konuştu.



Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik de, devletin yaptığı çalışmaların yeni yıl için umut verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Bundan hareketle biz bölge insanı olarak yaşanan nahoş hadiselerin, başta ülkemiz olarak toplumumuza ve milletimize hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda el ele, gönül gönülle birliktelik ruhunu canlandırarak bu nahoş hadiselerin aşacağımıza inanıyorum. Beklentilerimiz büyüktür. Devlet büyüklerimizin özellikle bölgemize yaptıkları ve faaliyete geçirmekle çalışma yürüttükleri programlarına baktığımız zaman umudumuz var. Çok acı hadiselerden geçmemiz nedeniyle beklentilerimi de büyüktür. Bölge 2016 yılında büyük bir terör olayları ile yüz yüze kaldı. Bu nedenle vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için terörden doğan zararların karşılanması husussunda başta devlet ve hükümet büyüklerimiz olmak üzere ve ilgili makamlardan bu yaraların sarılmasını ve tazminatların ödenmesinde kolaylıkların sağlanmasını istiyoruz. Bunu da adil bir çerçeve ile yapılması hususunda milletimizin bir beklentisi var. Esnafımız zor bir süreçten geçmiştir. İflas noktasını aşmıştır. Şu an yoğun bakımda olan bir millet, toplum, halk, coğrafya maalesef bitkisel hayata geçmiştir. Bitkisel hayattan kurtarmak için biz vatandaş, sivil toplum kuruluşları olarak, toplumun tercümanlığını yapan makamlar olarak elimizden geldiği kadarıyla bu hususta devlet büyüklerimize projeksiyon görevini yapmak üzere projelerimizi oluşturduk. İlgili makamlara ulaştıracağız. İlgili makamlarında bu bölgeye biraz daha pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Desteklenme faaliyetlerin biraz daha esnafa yayılmasını ve daha fazla esnafın yararlanmasını talep ediyoruz."