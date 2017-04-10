Şırnaklı Kadınlar Polislere Karanfil Verdi

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan ve bir grup partili kadın, Türk Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümü dolayısıyla güvenlik kontrol noktalarında görev yapan polisleri ziyaret etti.



Görevli memurların, polisler gününü kutlayarak, karanfil veren Atan, yaptığı açıklamada, amaçlarının güvenlik güçlerine moral vermek olduğunu söyledi.



Atan şunları kaydetti:



"Güvenlik güçlerimizin yaptığı kutsal görevlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla kendilerine karanfil dağıttık. Eğer bugün gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşabiliyorsak bu onların sayesindedir. Allah onlara zeval vermesin.Terör örgütlerine karşı amansız mücadeleleri takdire şayan. Bu konu da kendilerine minnettarız. Halk olarak her zaman yanlarındayız."